Il post-sosta spaventa l’Inter: numeri preoccupanti con Inzaghi

La partita con il Torino è una gara molto importante per l’Inter sotto diversi punti di vista. I nerazzurri devono ritrovare la vittoria per riscattare il pareggio beffardo subito contro il Bologna e dimostrare di aver fatto un passo in avanti a livello di mentalità rispetto al passato.

In questo senso, la trasferta piemontese presenta mette la squadra di Inzaghi di fronte alle sue debolezze: dopo la sosta i nerazzurri hanno sempre faticato negli ultimi 2 anni e mezzo. In 10 precedenti dopo le nazionali, sono arrivate solo 5 vittorie con ben 4 sconfitte e 1 pareggio.

Numeri non in linea con le ambizioni di vertice dell’Inter, che dovrà evitare di incappare in un altro passo falso contro il Torino. In questa stagione gli uomini di Inzaghi sono partiti con il piede giusto. Dopo la prima sosta di settembre, infatti, è arrivata la vittoria nel Derby contro il Milan, per 5-1. Un risultato positivo al quale è ncessario dare continuità.