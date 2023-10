Ad Appiano Gentile alla spicciolata stanno rientrando tutti i giocatori impegnati in giro per il mondo con le proprie nazionali durante questa sosta. Riprendono i lavori in vista di una trasferta delicata sul campo del Torino sabato alle 18. Per Inzaghi, che dovrà fare a meno degli infortunati Arnautovic e Cuadrado, le prossime saranno ore decisive per valutare le condizioni dei suoi uomini di rientro a Milano.

Non si preannunciano particolari problemi per gli altri interisti e dunque, al momento, prende quota l’idea di un’Inter in campo contro il Torino con la formazione che nella testa dell’allenatore rappresenta la certezza. Un dubbio, per il momento, al centro della difesa: de Vrij sta bene, scalpita e contende la maglia ad Acerbi.

Ecco le probabili formazioni: