Roc Nations molla Lukaku? L’indizio sul loro sito ufficiale

Di questo possibile epilogo se ne parlava ormai da settimane, più o meno da quando è uscita allo scoperto la trattativa tenuta a lungo nascosta tra il giocatore e la Juventus. Ora, però, un indizio importante rafforza i sospetti: la potente agenzia Roc Nations sembra aver deciso di mollare definitivamente Romelu Lukaku.

Consultando il loro sito ufficiale infatti, nella sezione relativa agli atleti a cui sono legati il belga della Roma non è più presente. Ci sono ancora Federico Dimarco, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, lo stesso Jordan Lukaku, fratello di Romelu. Ma Big Rom non figura più. Vedremo se prossimamente arriveranno anche comunicazioni ufficiali in merito.