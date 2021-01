Le probabili formazioni di Roma-Inter: Lukaku c’è. Difesa intoccabile, torna Vidal?

Il big match di giornata è in programma domani alle 12:30 all’Olimpico di Roma tra Roma ed Inter. I nerazzurri devono riscattare la sconfitta di Marassi di mercoledì contro la Sampdoria e riprendere la propria marcia di vittorie che si è fermata a quota otto consecutive.

Pochi dubbi per Antonio Conte per gli 11 da schierare: in attacco infatti torna Romelu Lukaku dopo il fastidio muscolare accusato contro il Crotone ed affiancherà Lautaro Martinez. Il terzetto difensivo davanti a Samir Handanovic non si tocca, così come Ashley Young ed Achraf Hakimi sugli esterni. L’unico ballottaggio è a centrocampo, con Arturo Vidal che insidia il posto da titolare di Roberto Gagliardini.

ROMA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Paul Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

