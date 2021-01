Verso Roma-Inter, Ibanez: “L’Inter per la continuità. Lukaku? Noi studiamo”

Tre vittorie consecutive in Serie A per la Roma di Paulo Fonseca, che domani all’Olimpico alle 12:30 ospiterà l’Inter di Antonio Conte per la 17^ giornata.

Ai microfoni de Il Messaggero il difensore della Roma Roger Ibanez ha presentato così il match: “Ogni squadra ha il suo attaccante pericoloso. Noi guardiamo i video, studiamo. L’Inter ora è un esame? No, è solo una partita importante. Dovremo giocare come abbiamo sempre fatto. Il blackout c’è stato in due partite e non può essere un caso. L’Inter ci dirà se avremo trovato continuità. Se mi aspettavo la Roma così in alto in classifica? Certo che sì, la Roma è una grande squadra italiana e deve stare sempre tra le prime. Non è un caso se siamo lassù”.

