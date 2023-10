TEGOLA Roma: un titolare SALTA sicuramente la sfida con l’Inter

Era ipotizzabile, ma ora sembra essere arrivata l’ufficialità. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il rientro di Paulo Dybala non è imminente e il giocatore della Roma salterà sicuramente la sfida contro l’Inter, in programma domenica 29 ottobre.

Niente da fare per l’argentino, ai box per uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro. L’obiettivo di Mourinho è di riaverlo al 100% per la il Derby contro la Lazio, in programma il 12 novembre.