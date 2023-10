Inter-Salisburgo, chi è Letexier: l’arbitro prodigio francese

Torna la Champions League e l’Inter è subito attesa da una sfida cruciale contro il Salisburgo. A San Siro, i nerazzurri hanno una grande occasione per dare una sterzata importante al girone D, approfittando anche dello scontro tra Benfica e Real Sociedad.

A dirigere la gara sarà l’arbitro francese, Francois Letexier.

Arbitro giovanissimo, classe 1989, esordisce in Ligue 1 nel 2016, diventandone il fischietto più giovane. L’esordio in Champions League arriva il 14 settembre 2021 (Young Boys-Manchester United), anche se nel 2018 aveva già arbitrato un gara valida per i preliminari.

La sua carriera è in ascesa e attualmente vanta 9 presenze nella massima competizione europea, senza aver incrociato i nerazzurri prima d’ora. Lo scorso 16 agosto ha diretto gara di Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia.

Martedì sera, al fianco di Letexier ci saranno gli assistenti Mugnier e Rahmouni, mentre il quarto uomo sarà Stinat. Al VAR, invece, ci sarà Brisard, con Millot nel ruolo di AVAR.