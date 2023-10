Vincolo San Siro, il sindaco Sala torna all’assalto: ecco il suo piano

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, non molla ed è pronto a continuare con forza la sua battaglia contro il vincolo di San Siro. L’obiettivo del primo cittadino sarebbe quello di rimuovere l’ostacolo principale alla permanenza di almeno un club tra Inter e Milan nell’attuale stadio.

Lo racconta Tuttosport, che sottolinea come a rinfrancare Sala sarebbero state le parole di Andrea Abodi, ministro dello Sport: “Credo che vincolare 100 milioni di patrimonio del Comune per delle targhe esposte non va bene”. Dichiarazioni lontane dal pensiero di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che dimostrano posizioni divergenti anche all’interno del governo.

Sala avrebbe assunto un atteggiamento diverso da quando i due club milanesi hanno accelerato sui progetti di realizzazione di impianti autonomi, fuori dal Comune di Milano. Tuttavia, non sembrano a esserci segnali di apertura al momento attuale: troppi dubbi sulle tempistiche.

L’opinione di Passione Inter

Sul futuro della propria casa l’Inter sembra aver preso una decisione chiara nelle ultime settimane. La realizzazione di uno stadio autonomo a Rozzano sembra essere la via più facilmente percorribile. Un passo indietro verso San Siro ora sarebbe abbastanza stupefacente.