Thuram è DEVASTANTE: i voti dei giornali alla sua prestazione

Marcus Thuram continua a stupire, anche se le sue grandi prestazioni ormai non dovrebbero fare più troppa notizia. Contro il Torino, l’attaccante francese ha regalato il vantaggio all’Inter, trovando anche il suo primo gol in trasferta con i nerazzurri. Un impatto decisivo sulla gara, riconosciuto anche dei giornali.

La Gazzetta dello Sport, ad esempio, sottolinea il suo “banchettare sulla fragilità di Sazonov” e il suo essere “devastante negli spazi”. Il primo tempo non è stato esaltante, ma nella ripresa “si scatena e fa decollare l’Inter”, come racconta il Corriere dello Sport.

A fare la differenza è stato il gol da “consumato cecchino”, come viene descritto da Tuttosport, che evidenzia come la rete sblocchi l’Inter e lo stesso Thuram, che dopo l’1-0 diventa praticamente imprendibile per i difensori del Torino.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Un tempo a sbattere su Schuurs, poi banchetta sulla fragilità di Sazonov. Si mimetizza, sfugge alla marcatura e segna l’1-0. Devastante negli spazi”.

Corriere dello Sport 7 – “La pressione di Schuurs, qualche stop sbagliato: nel primo tempo non ingrana, ma poi si scatena e fa decollare l’Inter. Il terzo gol in Serie A spacca la partita”.

Tuttosport 7 – “Da consumato cecchino segna il primo gol lontano da San Siro nella ancora pur breve parabola interista e da lì diventa imprendile per gli avversari”.

Passione Inter 7 – “Più pimpante di Lautaro in avvio, ma manca di incisività e si spegne presto. Si riaccende nel secondo tempo trovando il primo gol in trasferta alla prima vera occasione della sua partita. Sfiora la doppietta con una gran giocata”.