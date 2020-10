Rovella ritrova l’Inter nel suo destino: il centrocampista piace anche a Conte

Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa, meno di un anno fa faceva il suo esordio nel calcio che conta, esattamente il 21 dicembre 2019, proprio contro l’Inter. Quella sera, Lukaku e compagni fecero naufragare il Genoa di Thiago Motta, ma lui fu l’unica nota positiva di quella serata, mettendosi subito in mostra.

Poi il momento no del Genoa e lo stop dovuto alla pandemia, non gli hanno permesso di esplodere. Il ritorno in campo per il calciatore è avvenuto nuovamente contro l’Inter il 25 luglio 2020 e mise in mostra tutte le sue qualità per più di un’ora. Anche Conte aveva messo gli occhi su di lui, già ai tempi del Chelsea, ma Preziosi rispose negativamente e non ci fu nessuna trattativa. La sua ammirazione non è terminata e anche quando è arrivato a Milano l’ha chiesto ai dirigenti.

Come riporta calciomercato.com, domani sera, il tecnico e il centrocampista si ritroveranno l’uno di fronte all’altro. Rovella potrebbe essere l’osservato speciale di Conte anche in questa occasione.

