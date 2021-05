Ruggeri: “Conte? C’è una cosa molto interista che gli manca. Su Mourinho sarò combattuto”

Il cantautore italiano è diventato compagno di Maicon al Sona in attesa dell'esordio

Noto cantautore italiano, questa mattina Enrico Ruggeri è stato ospite in collegamento telefonico di Zazzaroni e Caressa sulle frequenze di Radio Deejay. Famoso anche per essere tifoso sfegatato dell'Inter, nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per essere stato tesserato dal Sona in Serie D, club che conta tra le proprie file l'ex nerazzurro Maicon. Queste le parole di Ruggeri sulla nuova esperienza, in attesa del debutto stagionale, e a seguire anche un commento sull'Inter e Mourinho alla Roma: "Sono un debuttante, sono nella cantera del Sona in attesa di essere maturo per il grande salto. Maicon? Siamo compagni di squadra in Serie B. E' venuto a trovarmi al ritiro della nazionale, è arrivato con il presidente Paolo Pradella, mi è piaciuto molto ed è nata questa idea".