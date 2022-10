Sabatini a CMIT su Dzeko: “Non solo un grande giocatore, è un grande uomo”

Walter Sabatini, ex dirigente, tra le altre, anche di Roma e Inter, ha parlato durante un'intervista rilasciata in live al canale Twitch di Calciomercato.it. Sabatini si è sperticato in lodi per uno degli attuali pilastri dell'Inter, Edin Dzeko, in scadenza di contratto nel 2023. Queste le sue parole: