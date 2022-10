Lukaku migliora a vista d’occhio: ieri messo alla prova da Bastoni

Come riportato da Tuttosport infatti, ieri Lukaku ha giocato in partitella senza risparmiarsi, concedendosi anche un tunnel in apertura di gara al giovane Zanotti che ha scaldato l'ambiente. Su di lui ha giocato in marcatura asfissiante Bastoni, che su indicazione di Inzaghi doveva saggiarne la condizione. Ne sono uscite indicazioni confortanti. Certo, l'apice della forma è lontano, ma Lukaku ha voglia di riprendersi in mano l'Inter e scalpita per tornare in campo: ieri ha dato il massimo.