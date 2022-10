Inter, tramontata la tournée in Arabia: tre location ancora in lizza per la sosta

Niente mini ritiro in Arabia Saudita durante la sosta per l'Inter. Secondo Tuttosport infatti, l'idea di una tournée invernale a Riad e dintorni sarebbe tramontata definitivamente per mancati accordi commerciali. Non è però naufragata l'idea di andare a svernare al caldo durante la sosta per il Mondiale. In lizza ci sarebbero tre differenti location.