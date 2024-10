Sabatini: “Io co**ione a lasciare l’Inter. Non posso spiegarlo”

E’ durata poco meno di un anno l’avventura di Walter Sabatini da dirigente dell’Inter. L’ex nerazzurro, infatti, è stato coordinatore dell’area tecnica di Suning Sports Group sia per l’Inter che per il Jiangsu dal maggio 2017 al marzo 2018 prima della risoluzione del rapporto.

Un addio che a quei tempi risultò quasi incomprensibile e che a distanza di anni l’esperto direttore non è riuscito ancora a spiegare. Come ammesso dallo stesso Sabatini nell’intervista concessa sulle pagine de Il Messaggero, andare via dall’Inter fu un grosso errore, specialmente se – come in quel caso – senza un valido motivo.

Queste le parole del dirigente: “Sciocchezze commesse? All’Inter essermene andato. Non ci sarà mai un motivo per spiegarlo. Sono stato un coglione incommensurabile. Non si lascia l’Inter, così come non si lascia la Roma, ma qui sono stato costretto”.