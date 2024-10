Il nuovo GIOIELLO dell’Italia U21 ha stregato l’Inter: colpo ‘alla Bastoni’

C’è un nuovo obiettivo entrato con forza nell’elenco dei difensori osservati dall’Inter sul mercato. Reduce da un super inizio di stagione, ieri il gioiellino seguito dai nerazzurri ha esordito dal primo minuto con la Nazionale Italiana U21.

Parliamo di Nicolò Bertola, centrale classe 2003 di proprietà dello Spezia nominato come migliore in campo al termine dei pareggio di ieri con l’Irlanda che ha dato la qualificazione agli Azzurrini ai prossimi Europei U21.

Protagonista di un ottimo avvio in Serie B, Bertola vanta sino a questo momento con lo Spezia la miglior difesa del campionato con 7 gol subiti. Una crescita disarmante per il giovane difensore che, stando a quanto riportato da Tuttosport, l’Inter potrebbe acquistare già nel mercato di gennaio.

Il club nerazzurro starebbe infatti pensando di mettere a segno un colpo alla Bastoni. Il centrale ex Atalanta, infatti, andò in prestito al Parma una volta acquistato prima di tornare con una maturità diversa a Milano. Stesso discorso verrebbe trattato con Bertola che verrebbe lasciato in prestito in Liguria sino al termine della stagione. Un obiettivo che per età e margini di crescita ha già incassato il totale gradimento di Oaktree.