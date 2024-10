Chi è il NUOVO Rodri per l’Inter nella lista dei migliori talenti al Mondo

L’ultimo mercato affrontato la scorsa estate ha rivelato un cambio di strategia adottato dall’Inter. Con l’approdo di Oaktree, infatti, il club nerazzurro ha spostato la propria attenzione prevalentemente su giovani calciatori da poter valorizzare nel tempo.

Tra questi, ad esempio, l’Inter ha deciso di investire in particolare su tre giovani talenti che sono stati subito aggregati alla formazione Primavera: Luka Topalovic, Thiago Romano e Alex Perez. Un altro talento purissimo che presto potrebbe approdare a Milano e che è stato appena inserito dal Guardian nella celebre classifica dei migliori 60 calciatori al mondo nati nel 2007, è Matias Siltanen.

Centrocampista finlandese di proprietà del KuPS, il classe 2007 viene considerato tra i più talentuosi al mondo nel suo ruolo. Calciatore cresciuto con il mito di Messi, per via della posizione ricoperta in campo davanti alla difesa si è ispirato negli ultimi anni soprattutto a Rodri.

Su Siltanen è piombato negli ultimi mesi l’interesse di numerosi top club in Europa, tra cui Inter, Manchester City e Juventus. In patria sono convinti che il ragazzo possa diventare un calciatore generazionale per il calcio finlandese, anche se non si è ancora mosso in palcoscenici rilevanti.

Anche per questa ragione, il suo attuale allenatore Jani Honkavaara, gli avrebbe consigliato di fare uno step intermedio in Olanda o Danimarca prima di accettare la corte di un grande club come l’Inter.