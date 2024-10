Dall’Inter alla Juventus: Giuntoli lo prende subito

A quasi un anno di distanza dall’affare Djalò, Cristiano Giuntoli ha un piano per cercare di replicare la stessa operazione che lo vide trionfare sull’Inter. Il centrale portoghese, che successivamente si è rivelato un vero flop e che la scorsa estate è stato mandato in prestito al Porto dove non ha ancora collezionato un minuto, era infatti un obiettivo dei nerazzurri ma solo a costo zero per l’estate.

La Juventus, in quel caso, anticipò l’affare con il difensore versando circa 5 milioni di euro nelle casse del Lille. Stavolta, proprio come un anno fa, il profilo è quello di un calciatore in scadenza, su cui da tempo gravita l’interesse da parte dell’Inter. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, però, negli ultimi giorni si è registrato anche un tentativo dei bianconeri.

Stiamo parlando di Jonathan Tah, centrale del Bayer Leverkusen in scadenza a fine stagione. Come raccontiamo da tempo, il difensore tedesco è un obiettivo dell’Inter soprattutto per la prossima estate a costo zero. A differenza di quanto avvenuto con Djalò lo scorso anno, però, in Viale della Liberazione non escludono un possibile tentativo già a gennaio soprattutto se Tomas Palacios dovesse essere mandato via in prestito.

A stimolare i nerazzurri, adesso, potrebbe proprio essere la concorrenza della Juventus. A fronte dell’infortunio di Bremer, il club bianconero vorrebbe provare già a gennaio a portare Tah a Torino trattando il suo cartellino con il Bayer. L’ex interista Skriniar rimane invece un’alternativa complicata per via dell’ingaggio stratosferico.