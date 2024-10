Lautaro brilla in Argentina: “Sapevo che Messi l’avrebbe fatto”

Ha mostrato una condizione fisica più che buona Lautaro Martinez che ha brillato nell’ultimo appuntamento giocato la scorsa notte con la Nazionale Argentina. L’attaccante dell’Inter ha subito messo a segno l’assist per la prima delle tre reti di Leo Messi contro la Bolivia. Pochi minuti dopo, è stato il dieci a ricambiare il favore e mandare a rete a porta sguarnita il Toro.

Al termine dell’incontro, ai microfoni di TNT Sports, Lautaro ha parlato così della vittoria ottenuta per 6-0: “Sia Julian che Leo sono calciatori importanti per noi e abbiamo avuto la possibilità di giocare tutti e tre insieme, non era successo tante volte. Abbiamo cercato di approfittarne e dare una mano in difesa. Gol? Sì, Messi poteva segnare, ma ha aspettato qualche secondo in più ed ho accelerato perché sapevo che me l’avrebbe data”.