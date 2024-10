TUTTI i giocatori dell’Inter convocati in nazionale: il REPORT

1 di 3

REPORT NAZIONALI

A distanza di un mese, le competizioni per i club si fermano di nuovo. Tornano in campo le nazionali, per la seconda delle tre soste previste entro la fine dell’anno. I giocatori Europei impegnati in Nations League, mentre tutti gli altri affronteranno le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Sono 12 i calciatori dell’Inter impegnati in giro per il mondo, 3 di questi con la Nazionale italiana.

Andiamo a vedere la lista di tutti i nerazzurri impegnati nelle prossime due settimane.

CONVOCATI INTER>>>