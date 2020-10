Sacchi: “Diamo tempo a Conte, l’Inter aveva assenze e tante novità. Ma per vincere serve la volontà di tutti”

Nel commento del lunedì di Arrigo Sacchi affidato alle pagine de La Gazzetta dello Sport, ampio spazio è stato chiaramente dedicato al derby andato in scena lo scorso sabato tra Inter e Milan. La sconfitta dei nerazzurri, secondo quanto scritto dall’ex allenatore, va interpretata semplicemente come un normale incidente di percorso. La squadra di Antonio Conte, penalizzata da numerose assenze e da innesti ancora non a fuoco nei meccanismi, avrà tutto il tempo per imporre la propria forza sul campionato.

Questo il giudizio di Sacchi: “I nerazzurri avevano molte assenze e sono partiti con 4 nuovi giocatori (Kolarov, Hakimi, Vidal e Perisic tornato dal prestito al Bayern) nella formazione di partenza. Mettere a punto i meccanismi della squadra richiede tempo così come vedere un gioco armonioso. Le coperture preventive erano poche e inoltre l’Inter era troppo lunga per usufruire dei raddoppi e della collaborazione tra compagni. Antonio è un grande tecnico e saprà modellare e rendere armoniosa la sua squadra. Ha bisogno di un po’ di tempo e anche della volontà di tutti”.

