Sacchi parla di Conte: “È un perfezionista, deve credere di più in se stesso”. Poi l’opinione sul derby

Il campionato di Serie A è fermo a causa della sosta per le Nazionali, ma la mente di tifosi ed addetti ai lavori è già rivolta alla partita di sabato prossimo, quando allo stadio Giuseppe Meazza si sfideranno Inter e Milan nel derby della Madonnina. Di questo ha parlato Arrigo Sacchi, che intervistato da Tuttomercatoweb a margine del Festival dello Sport organizzato da Gazzetta ha detto la sua sulla stracittadina.

Queste le sue dichiarazioni: “Mi aspetto una bella gara. Entrambe stanno facendo bene, vorrei vedere una partita divertente, senza troppi tatticismi”.

Poi l’opinione su Antonio Conte: “È un grande allenatore, deve credere più in se stesso. Parliamo di un perfezionista che non contempla il fallimento perché proprio non vuole deludere chi ha fiducia in lui“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<