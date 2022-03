Sala: “Il nuovo stadio di Inter e Milan deve essere a Milano: ci stiamo lavorando”

Il sindaco di Milano: "Non penso che le squadre siano contrarie al dibattito pubblico"

"Non penso che le squadre siano contrarie al dibattito pubblico – prosegue il primo cittadino. – É evidente che chiedono di avere chiarezza sui tempi e noi ci stiamo lavorando, impegnandoci come abbiamo sempre fatto. Non è che da qualche settimana ho parlato di dibattito pubblico per vezzo o per ritardare i tempi, che per me è solo un problema".