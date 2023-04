Salernitana-Inter, Inzaghi sotto accusa: male cambi e condizione

Salernitana-Inter è stata una partita dall’andamento molto preoccupante. Dopo un buon primo tempo, chiuso in vantaggio, però, con un solo gol di scarto, i nerazzurri hanno giocato una ripresa a intensità molto bassa, lasciando ai campani l’opportunità di prendere fiducia, fino al beffardo pareggio finale. Un calo, divenuto ancora più visto con i cambi di Inzaghi.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, ma è evidente: contro la Salernitana, le sostituzioni hanno peggiorato l’Inter. E non è la prima volta che succede. Così come non sembra essere una novità il tracollo fisico di una squadra che, in ogni partita, conferma una condizione atletica deficitaria, con bruschi e costanti cali di ritmo dopo il 60′.

A finire sotto accusa, inevitabilmente, è il lavoro di Inzaghi, incapace di trovare una soluzione ai difetti cronici dell’Inter e, al contrario, impigliato sempre negli stessi e ripetuti errori. Il tecnico non sembra essere a rischio con il Benfica, ma deve riuscire a tamponare quest’emorragia di risultati.