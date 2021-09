Samp-Inter, le ultime sulla formazione nerazzurra: chi affiancherà Dzeko?

Inzaghi rischia la carta argentina in attacco

Inzaghi non vuole perdere il treno. Lo stop di ieri sera della Juve e lo scontro diretto tra Milan e Lazio rappresentano due grandi occasioni per l'Inter per staccare in classifica: quindi, nessun turnover. Come si legge da La Gazzetta dello Sport, i due argentini Correa e Lautaro hanno risposto presente all'appello di Inzaghi per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Ad affiancare Dzeko, il favorito sembra essere il secondo con il Tucu che partirà dalla panchina per subentrare a gara in corso. Sulle fasce nessuna sorpresa con Darmian e Perisic pronti a scendere in campo dal 1' così come il trio di centrocampo titolare. Novità Dimarco nel terzetto difensivo (cambio obbligato dall'infortunio di Bastoni).