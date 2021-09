Dalla conferenza di Inzaghi a Bastoni: le notizie più importanti di oggi

Le notizie dal mondo Inter più importanti della giornata

L'INFORTUNIO DI BASTONI - Lo stesso Inzaghi ha annunciato l'assenza di Bastoni per la sfida del Marassi: "Alessandro ha un problemino, ieri ha provato ad allenarsi ma sentiva fastidio. Sicuramente non ci sarà domani, speriamo di poterlo recuperare. Lunedì dovrà fare degli esami più approfonditi. Ho tanta scelta in quel ruolo, con molta tranquillità cercherò la soluzione migliore". Il difensore centrale è reduce dalla convocazione di Roberto Mancini che lo ha utilizzato nella terza partita contro la Lituania di questa pausa Nazionali. La società nerazzurra, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che: "Esami strumentali questa mattina per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare.

LA FORMAZIONE ANTI-SAMP - Come dicevamo, proprio l'ex Verona dovrebbe prendere il posto dell'assente Bastoni per la sfida contro la Samp. Gli altri due difensori saranno i titolarissimi de Vrij e Skriniar come il terzetto di centrocampo Barella-Brozovic-Calhanoglu. Sulla destra potrebbe essere confermato Darmian, con Dumfries che si riscalda per la partita di Champions League contro il Real Madrid. La grande incognita per Inzaghi è in attacco. Dzeko pare avere il posto sicuro come punta centrale, la questione si apre sul suo partner: in settimana, infatti, si parlava di una forte candidatura di Sensi come trequartista alle spalle del bosniaco. A poche ore dal match però i quotidiani nazionali riportano la volontà di mister Inzaghi di recuperare in extremis i sudamericani Correa e Lautaro per la trasferta di Marassi. Le quotazioni del Toro sono in forte risalita e potrebbe proprio lui affiancare Edin Dzeko nell'attacco nerazzurro.