VIDEO – Ultimissime verso Sampdoria-Inter – INTER NEWS

Appuntamento alle 19.30 con tutte le news della vigilia

Torna l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali di Passione Inter e torna, insieme a questo, l'appuntamento con il calcio giocato: l'Inter, domani, sarà di scena alle ore 12.30 allo stadio Ferraris per Sampdoria-Inter, per riprendere la marcia in campionato e per lanciarsi anche verso la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Appuntamento sui nostri social per commentare tutte le ultime news in vista della partita e per vivere insieme l'aria della vigilia. Seguici!