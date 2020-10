Sampdoria, Ranieri: “Candreva? Sta ritrovando la condizione, all’Inter era quasi mai titolare”

Alla fine, non c’è un’altra ragione per cui tra l’Inter e Antonio Candreva ci sia stata la separazione: lui voleva spazio e l’Inter non glielo poteva dare, una storia come centinaia di altre se ne succedono a ogni sessione di mercato. Ma a ritornare sul punto, oggi, durante la conferenza stampa in vista della partita contro l’Atalanta, è stato Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, vale a dire il club in cui si è trasferito Candreva.

Interrogato sul punto e sulle condizioni dell’esterno ex Lazio, il tecnico romano ha così risposto alle domande sul calciatore: “Sta un po’ meglio, soprattutto rispetto all’inizio – ha dichiarato – I nuovi hanno bisogno di un pochino più di tempo per entrare in condizione a livello fisico. Lui ha giocato sino all’anno scorso con l’Inter, è vero, anche se poche volte era partito titolare”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<