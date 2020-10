Padoin svela gli aneddoti su Vidal: “E’ un pazzo totale, in ritiro ne combinava di tutti i colori. E quando si nascose nell’armadio…”

Arturo Vidal è stato uno degli acquisti più importanti dell’Inter nell’ultima finestra di mercato e su di lui le aspettative sono decisamente alte. Simone Padoin, raggiunto dai microfoni di cronachedispogliatoio.it, ha svelato alcuni aneddoti sul cileno, avendo condiviso insieme anni alla Juventus.

Queste le sue parole: “Vidal era un pazzo totale, di lui ho i ricordi più belli. Quando andavamo in ritiro, ad esempio, avevamo le guardie del corpo che ci controllavano. Non potevamo uscire e lui trovava sempre sotterfugi per eludere la sicurezza e andare in giro. Una volta si nascose in un armadio e poi per le scale pur di scappare. Ha una passione per i cavalli e possiede una scuderia in Cile. Noi andavamo a cena alle 8 in ritiro, Arturo arrivava sempre a filo e si metteva a tavola con il telefono per guardare le gare dei suoi cavalli. E noi facevamo gruppo intorno per seguirla con lui. Vincevano spesso”.

