San Siro accoglie i Supercampioni: in 70 mila con l’Empoli

Lunedì contro l'Empoli allo stadio verrà portata la Supercoppa Italiana vinta a Riad per ricevere l'ovazione dei tifosi. Che non sarà certo di poco conto: contro i toscani sono previsti oltre 70 mila spettatori, pronti a suonare la carica per cercare di portare a casa i 3 punti. L'Inter è pronta ad una grande seconda parte di stagione. Ed i tifosi non vogliono certo tirarsi indietro.