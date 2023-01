Lukaku serve una svolta: il nuovo prestito non è scontato

Il futuro di Lukaku resta un rebus. Il belga, tornato in pompa magna all'Inter dopo "l'esilio" al Chelsea , non ha inciso mai, tormentato dai problemi fisici. L'attaccante, ancora di proprietà del club londinese, rimarrà a Milano?

Quella che pareva una certezza sembra essere meno salda ogni giorno che passa. Il prestito di Lukaku, tra ingaggio e onere da pagare al Chelsea, è costato quasi 20 milioni all'Inter. Tanti, troppi, specie se si considera che non sono stati fatti altri investimenti ( Dybala in primis) proprio per questa ingente spesa.

I nerazzurri sono in forte difficoltà economica, e i soldi spesi per Lukaku, senza quasi mai vederlo in campo, pesano parecchio a bilancio. I prossimi mesi saranno decisivi: se si riprenderà e, pur non facendo sfracelli, dimostrerà continuità e integrità fisica potrebbe, il condizionale è d'obbligo, rimanere a Milano. Altrimenti, come sostiene anche Corriere della Sera, il suo addio rischia di essere già scritto. La riconoscenza purtroppo ha un limite e non può pregiudicare le sorti di un intero club.