Torna la Scala del Calcio: San Siro tutto esaurito per Inter-Milan

Si contano le ore, i minuti e forse anche i secondi. Dopo la sosta Nazionali che ha subito fermato la Serie A, torna il Campionato e lo fa con grande stile. Domani alle 18.00 ci sarà il calcio d’inizio di Inter-Milan, primo Derby della stagione.

I tifosi nerazzurri hanno risposto come ormai è abitudine: presente. San Siro sarà infatti sold out per l’ennesima volta: per il Derby di Milano sono andati esauriti tutti i tagliandi a disposizione e lo stadio si tingerà di nerazzurro regalando un’atmosfere da sogno. Il sogno dei tifosi sarà poi la vittoria che permetterebbe di staccare subito il Milan di tre punti alla quarta giornata. Lo sa bene Inzaghi, che sta preparando al meglio i suoi.