San Siro vale milioni: numero di spettatori da record per l’Inter

Da molto tempo, San Siro è al centro del dibattito pubblico. In gioco c’è il suo futuro, o meglio, quello del suo successore. Lo stadio simbolo dell’era moderna del calcio milanese, infatti, è già pronto a essere pensionato. Inter e Milan non lo vogliono più, desiderose di una nuova struttura in grado di garantire maggiori introiti.

Eppure, almeno in casa nerazzurra, l’attuale stadio garantisce un flusso di spettatori di altissimo livello. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero in campionato è impressionante: una media 72.381 persone. Nella somma totale, inoltre, l’Inter è l’unica squadra in Serie A ad aver superato il milione di spettatori.

Il dato ha un evidente valore sportivo (non a caso, tra le mura amiche gli uomini di Simone Inzaghi hanno mostrato un rendimento e una solidità), ma si ripercuote anche a livello finanziario. Con i numeri attuali i ricavi derivanti dallo stadio dovrebbero raggiungere, entro fine stagione, la cifra di 60 milioni di euro. Aria fresca per le casse del club, sempre alla ricerca di nuove fonti di nutrimento.

Al tempo stesso la riflessione è spontanea: i guadagni da uno stadio di proprietà potrebbero essere ancora maggiori. Il primo esempio a venire in mente, almeno in Italia, è sempre quello della Juventus. Il nuovo impianto, infatti, ha permesso al club bianconero un cambio di passo importante, che non a caso è stato poi seguito da una crescita dei risultati sportivi. Oggi lo scenario è diverso, ma non c’è motivo per non pensare a un percorso simile anche per l’Inter.

I numeri sulla media spettatori non possono essere un caso e anche l’Inter lo sa bene. Difatti, lo scorso gennaio, i nerazzurri e il Milan avevano mostrato l’intenzione di modificare il progetto originale sul nuovo stadio. Non più una struttura da 60mila posti circa, bensì un impianto in grado di raggiungere quota 70mila.

Nelle ultime settimane, lo scenario si sta modificando, con il fronte comune messo a rischio, e con Inter e Milan intenzionate a procedere autonomamente nella costruzione di un nuovo stadio. A prescindere da quale sarà la via percorsa, sembra esserci un’evidenza non trascurabile: i tifosi sono una risorsa imprescindibile e la nuova casa dei nerazzurri dovrà tenere contro della passione del popolo interista.