Sanchez scalpita, Conte lo stima. Il Niño vuole essere protagonista: titolare con il Parma?

Con il solo campionato da disputare, Antonio Conte ha messo da parte il turnover. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Inter è intenzionato a schierare i titolarissimi anche domani sera al Tardini, nel match in programma contro il Parma.

Ma attenzione ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, in gol contro il Genoa, scalpita e insidia la LuLa per una maglia da titolare. Più probabile un turno di riposo per Lautaro, anche se Lukaku è diffidato e nel prossimo turno a San Siro arriverà l’Atalanta di Gasperini.

Per Conte Sanchez è un titolare aggiunto, nelle ultime partite è risultato più volte decisivo in veste di rifinitore e in avanti nessuno ha le sue caratteristiche. Domani potrebbe toccare a lui.

