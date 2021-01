Sky – Conte sorride, solo un affaticamento per Sanchez: contro l’Udinese ci sarà

Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo in vista del match di sabato in programma contro l’Udinese ma soprattutto in ottica Coppa Italia, per il quarto di finale in programma contro il Milan nella prossima settimana.

Alexis Sanchez, che ha accusato nel finale di Inter-Juventus un piccolo problema alla coscia, non si è infortunato. Come riportato da Sky Sport infatti il cileno ha rimediato soltanto un piccolo affaticamento.

Le sue condizioni verranno comunque monitorate dallo staff medico nerazzurro, il Niño Maravilla verrà gestito nei primi giorni di allenamento ma tutto fa credere che sarà regolarmente a disposizione di Conte per la gara contro l’Udinese.

