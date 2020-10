Saviola su Lautaro Martinez: “È già completo, intelligente, si muove benissimo. L’attaccante del futuro”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Javier Saviola ha commentato a lungo la sfida di questa sera tra Juventus e Barcellona, soffermandosi sul momento a dir poco negativo in cui, per motivi differenti, versano le due squadre. Nel corso della disamina, però, c’è stato tempo anche per parlare di Lautaro Martinez, anch’egli non protagonista di una fase della stagione positiva in maglia Inter.

“Mi piace molto. È completo, intelligente, si sa muovere benissimo, per me è l’attaccante del futuro, sperando che faccia grandi cose anche con l’Argentina. Deve crescere ancora, ma è già uno dei miei preferiti”, il commento di Saviola riguardo il Toro.