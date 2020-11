Scaloni su Lautaro: “Valuteremo le condizioni ma sta bene, sono tranquillo. Abbiamo tante alternative”

Lionel Scaloni, allenatore della nazionale Argentina, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche un argomento caro all’Inter, le condizioni fisiche di Lautaro Martinez, che pareva acciaccato dopo i primi allenamenti con l’Albiceleste.

Scaloni, come riportato da TyC Sports, ha dichiarato: “Lautaro Martinez sta bene, vedremo come reagisce oggi, ma in linea di massima sta bene. Se non dovesse farcela abbiamo tante alternative in avanti, ma non sono preoccupato. Crediamo che si sarà e siamo tranquilli, sarà dei nostri. Se poi sarà vero che dovesse sentire dolore, valuteremo il da farsi”.

