Nazionali – Italia, tre interisti nella formazione titolare: Bastoni all’esordio in maglia azzurra

Tantissimi esperimenti nella formazione dell’Italia che questa sera partirà dal primo minuto contro l’Estonia. Trattandosi di un’amichevole, peraltro sulla carta non proprio proibitiva, la selezione azzurra – allenata eccezionalmente da Alberico Evani in virtù dell’assenza causa coronavirus del ct Roberto Mancini – darà l’opportunità di esordire dal primo minuto con la nazionale maggiore ad Alessandro Bastoni. Un’emozione unica e meritata per il centrale classe 1999, che scenderà in campo in coppia con Danilo D’Ambrosio. Tra i calciatori dell’Inter, opportunità anche per Roberto Gagliardini per far bene dal primo minuto in mezzo al campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-ESTONIA

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Evani

ESTONIA (4-4-1-1): Meerits; Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller, Marin; Sappinen. All. Voolaid

