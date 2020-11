Nazionali – Le ufficiali di Belgio-Svizzera: la scelta del ct Martinez su Romelu Lukaku

Dopo tante polemiche per la convocazione del Belgio nei confronti di Romelu Lukaku, è appena arrivato il verdetto in merito al suo impiego o meno per l’amichevole che i Red Devils giocheranno a partire dalle 20.45 contro la Svizzera. Per via dell’infortunio che aveva tenuto fuori dai giochi il centravanti dell’Inter per una decina di giorni prima del recupero per la trasferta di Bergamo dove comunque nella manciata di minuti giocata nella ripresa aveva mostrato di non star benissimo, Conte e Marotta avevano chiesto prudenza alle selezione belga.

Il commissario tecnico Roberto Martinez ha appena comunicato alla stampa la formazione ufficiale che tra pochi minuti scenderà in campo e, come ci si poteva aspettare, ha preferito non rischiare Lukaku. L’attaccante di proprietà dell’Inter rimarrà in tribuna a guardare i compagni per tutti i 90′, ma presumibilmente tornerà a fare da vertice alto nel reparto offensivo del Belgio in occasione delle prossime due partite di Nations League contro Inghilterra e Danimarca, ultimi due incontri del girone. Queste la formazione ufficiale schierata dai Red Devils per questa sera:

BELGIO: Mignolet, Vertonghen, Mechele, Bornauw, Chadli, Vanaken, Dendoncker, Hazard, Lukebakio, Praet, Batshuayi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<