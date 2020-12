Barella a riposo contro il Bologna? Scalpita Sensi. Occhio alla sorpresa Eriksen

Sabato sera si torna subito in campo. In questa stagione non c’è tempo per tirare il fiato, gli impegni sono ravvicinati ed è vietato fermarsi. Dopo la bella vittori di ieri in Champions League al Borussia-Park l’Inter a San Siro ospiterà il Bologna per la 10^ giornata di Serie A. Il match sarà visibile sui canali DAZN alle 20:45.

Inevitabilmente la mente di tanti va a mercoledì sera quando i nerazzurri affronteranno lo Shakhtar Donetsk in una partita da dentro-fuori per il prosieguo in Champions League, ma sottovalutare la squadra di Sinisa Mihajlovic sarebbe un errore, soprattutto visti gli ultimi precedenti con gli emiliani. Antonio Conte però quasi sicuramente dovrà fare a meno di Nicolò Barella, non al meglio della condizione. Il centrocampista azzurro è sicuramente uno dei calciatori più utilizzati in questo inizio di stagione tra Inter e Nazionale ed al termine della gara di ieri ha accusato un piccolo problema al polpaccio. Molto probabile dunque un turno di stop per lui sabato per poi averlo al 100% in Champions. Tornerà Arturo Vidal dopo la squalifica e chi giocherà al suo fianco? Anche Brozovic è appena tornato da un periodo di inattività causa Covid e potrebbe essere rischioso gettarlo nuovamente nella mischia. Gagliardini è apparso uno dei più in forma dal punto di vista fisico e dovrebbe essere uno dei tre titolari. L’ultimo posto se lo giocheranno Stefano Sensi e Christian Eriksen. Con Nainggolan ai box la scelta di Conte dovrebbe ricadere su uno dei due. Se il primo scalpita dopo aver recuperato dall’infortunio, il secondo sembra ormai fuori dal progetto. Una buona prestazione da titolare però potrebbe dargli fiducia per le prossime partite.

