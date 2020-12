Shakhtar Donetsk, tegola Junior Moraes: salterà l’Inter

E’ uscito al 25′ ieri nel match di Champions League contro il Real Madrid ed il 2020 di Junior Moraes è finito. Come ha riportato lo stesso club l’attaccante brasiliano salterà tutte le partite di quest’anno e dunque si rivedrà in campo nel 2021. Moraes infatti ha riportato un infortunio alla coscia destra che gli ha procurato un ematoma esteso, mettendolo ko.

Brutta tegola per lo Shakhtar Donetsk che dovrà giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale senza il proprio attaccante. Mercoledì è in programma la decisiva sfida di San Siro contro l’Inter, in una gara da dentro-fuori per entrambi le compagini.

