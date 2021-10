Da Scamacca al capitolo rinnovi: le notizie sull’Inter più importanti di oggi

Il consueto recap di Passione Inter

SCAMACCA - Secondo quanto riportato da TuttoSport, l'Inter non molla la presa sui gioielli del Sassuolo e potrebbe cercare di forzare già la mano nella finestra di mercato di gennaio. Ai nerazzurri infatti manca un vice-Dzeko, una punta forte fisicamente e dominante nel gioco aereo. E, considerata anche l'età del bosniaco, servono provvedimenti rapidi per non forzarlo troppo. Ecco perché a gennaio la coppia Marotta-Ausilio potrebbe tornare a bussare alla porta degli emiliani, non per Raspadori, obbiettivo per la prossima estate, bensì per regalare ad Inzaghi Scamacca. Il 22 enne infatti in estate è rimasto al Sassuolo con la promessa di giocare di più, ma finora è rimasto praticamente fuori dai radar di Dionisi, che gli ha concesso solo 113 minuti da subentrato. Ecco perché l'attaccante, panchina per panchina, preferirebbe di gran lunga farla all'Inter. I buoni rapporti tra Marotta e Carnevali potrebbero facilitare un'operazione poco onerosa, magari in prestito. A facilitare il tutto potrebbe pensarci Sanchez, che dopo lo sfogo social rischia di diventare un separato in casa. Trovare un club che si accolli un 33enne che percepisce 7 milioni netti a stagione è quasi impossibile, perciò la rescissione nei prossimi mesi potrebbe non essere utopia. Sia in caso di cessione che in caso di addio consensuale comunque, la sua partenza garantirebbe un piccolo tesoretto da reinvestire proprio nel nuovo attaccante.