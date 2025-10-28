Inter, la scelta su Martinez per la gara con la Fiorentina

La giornata di oggi in casa Inter è stata sconvolta dal terribile episodio che ha coinvolto Josep Martinez. Il portiere nerazzurro, come raccontato nelle scorse ore, è stato vittima di un incidente stradale con un signore 81enne che ha perso la vita e sul quale le forze dell’ordine stanno ancora indagando per capire la dinamica.

Nella giornata odierna il portiere spagnolo non è si è ovviamente allenato con i compagni ed è sotto shock dopo questo episodio davvero spiacevole avvenuto a pochi chilometri dal centri sportivo dell’Inter. Domani inoltre, i nerazzurri saranno impegnati a San Siro per la sfida contro la Fiorentina del 9° turno di Serie A.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la società ha deciso di non convocare Josep Martinez per questo match e di lasciargli il tempo necessario per riprendersi. Tornerà quindi ad allenarsi nei prossimi giorni dopo che avrà superato questo brutto scossone emotivo dell’incidente stradale di questa mattina.