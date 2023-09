Parlare di dati e algoritmi nel calcio sta diventando pratica sempre più comune a tutti i livelli. Perché non provare allora a giocare anche con l’intelligenza artificiale? Abbiamo provato il nuovo Google Bard, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa e sull’apprendimento automatico sviluppato da Google, per cercare di… “prevedere il futuro” e capire chi vincerà lo scudetto in questa stagione che si preannuncia molto equilibrata. Si tratta di un gioco, lo ripetiamo, ed ecco il risultato restituito dal chatbot di Google:

Inter Napoli Milan Juventus Atalanta Roma

In allegato anche una serie di motivazioni: “È ancora presto per fare previsioni definitive, ma secondo le mie valutazioni l’Inter è la squadra favorita per la vittoria del campionato, con un allenatore esperto come Simone Inzaghi e una squadra forte, con giocatori di talento come Lautaro Martinez e Barella. Il Napoli è un’altra squadra molto competitiva, con un allenatore esperto come Rudi Garcia e un attaccante di grande talento come Osimhen. Il Milan è una squadra giovane e promettente, ma deve dimostrare di poter competere con le grandi squadre per tutto il campionato. La Juventus ha una rosa profonda, ma deve trovare una nuova leadership. L’Atalanta è una squadra divertente da vedere, ma deve trovare la costanza per competere per il titolo. La Roma ha una squadra forte, ma deve migliorare la sua difesa se vuole vincere lo Scudetto”. Vedremo a fine anno se avrà avuto ragione.