Scudetto Serie A 2020-2021, la lotta per il titolo si deciderà sul filo di lana?

Il campionato di calcio 2020-2021 di Serie A, per quel che riguarda la lotta per la conquista dello Scudetto, potrebbe anche decidersi sul filo di lana, o comunque solo nelle ultimissime giornate del torneo. E questo per merito, anzi per demerito della Juventus che in campionato molte partite, anziché vincerle così come è accaduto in questi ultimi anni, le ha pareggiate anche con formazioni che stanno lottando per non retrocedere in Serie B.

Quali squadre di Serie A sono candidate al titolo 2020-2021?

Pure dalle attuali quote scommesse si evince il fatto che il discorso scudetto è aperto quantomeno ad un ventaglio di minimo 5 squadre di Serie A. Ovverosia l’Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli, e chiaramente la Juventus di Andrea Pirlo, nonostante tutto. Ma anche il Napoli di Gennaro Gattuso e la Roma di Paulo Fonseca senza dimenticare la Lazio di Simone Inzaghi e squadre che possono mettere i bastoni tra le ruote alla cosiddette grandi. Dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che grande lo è già diventata specie in Champions League, al Sassuolo di Roberto De Zerbi e passando per squadre di metà classifica come l’Hellas Verona di Ivan Juric che sono sempre difficili da battere per tutti.

La Juventus di Andrea Pirlo viaggia a corrente alternata

Nel dettaglio la Juventus guidata dal mister Andrea Pirlo, che è stata capace in Champions League, nella fase a gironi, di battere per 3 a 0 il Barcellona al Camp Nou, viaggia a corrente alternata. Ma le ragioni e le spiegazioni non si possono limitare e trovare solo nel cambio di panchina da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo. Complice anche un calciomercato a dir poco creativo, infatti, la Juventus ha ceduto a titolo definitivo giocatori dall’ingaggio elevato, su tutti Gonzalo Higuain, per dare poi spazio a giovani di sicuro valore ma che, necessariamente, hanno bisogno di tempo per crescere.

Per l’Inter l’eliminazione dalle coppe europee potrebbe rivelarsi un grosso vantaggio

Questa situazione potrebbe essere sfruttata dall’Inter di Antonio Conte. Perché è vero che l’uscita dalle coppe comporta perdite a livello economico, ma ora la squadra nerazzurra, al netto dei match che sono validi per la Coppa Italia 2020-2021, potrà davvero concentrare tutte le energie fisiche e nervose sul campionato di Serie A.

Dalla Roma di Paulo Fonseca al Napoli di Gennaro Gattuso per scucire lo scudetto ai bianconeri

Nella lotta per lo scudetto, al pari della Juventus, pure la Roma di Paulo Fonseca, che a tratti riesce a far giocare la sua squadra a ritmi altissimi e con splendide trame di gioco, deve trovare continuità di risultati per poter lottare per lo scudetto. Il Napoli di Gennaro Gattuso, invece, ha un motivo in più per lottare quest’anno per il titolo. Quello di vincere il tricolore con la dedica speciale al giocatore cui è stato intitolato lo stadio San Paolo. Ovverosia al grandissimo Diego Armando Maradona che è prematuramente