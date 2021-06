Sensi rinuncia all’Europeo, il messaggio della Curva Nord: “Siamo con te, non smettere di lottare”

Bellissimo messaggio da parte della tifoseria nerazzurra

Nuova tegola per Stefano Sensi: il centrocampista dell'Inter ci ha provato in tutti i modi, dopo aver accusato un nuovo problema muscolare nei giorni scorsi, ma alla fine è stato costretto a dare forfait in vista dell'Europeo. Al suo posto con la Nazionale azzurra ci sarà Pessina.