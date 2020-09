Serie A, 2^ giornata: Juventus bloccata sul 2-2 contro la Roma. Risultati e classifica

La notizia di serata è una: il pareggio della Juventus a Roma, il primo stop – alla seconda giornata – della squadra di Andrea Pirlo, che manca l’appuntamento con la vittoria e permette ai giallorossi di Paulo Fonseca di rilanciarsi, benché ancora in attesa della prima vittoria dopo lo 0-0 sul campo (sconfitta per 3-0 a tavolino) contro l’Hellas Verona della scorsa settimana. I bianconeri si portano comunque a quota 4, mentre altri dati di rilievo arrivano – oggi – da Napoli, dove i partenopei battono 6-0 un evanescente Genoa e rimangono a punteggio pieno insieme a Verona (1-0 contro l’Udinese) e Milan (0-2 a Crotone). L’Inter avrà la possibilità di agganciare il trio in vetta mercoledì prossimo, a Benevento, nel recupero della prima giornata di Serie A. Di seguito i risultati e la classifica aggiornati:

2^ GIORNATA: Torino-Atalanta 2-4; Cagliari-Lazio 0-2; Sampdoria-Benevento 2-3; Inter-Fiorentina 4-3; Spezia-Sassuolo 1-4; Hellas Verona-Udinese 1-0; Crotone-Milan 0-2; Napoli-Genoa 6-0; Roma-Juventus 2-2. Domani (ore 20.45): Bologna-Parma.

CLASSIFICA: Napoli 6, Hellas Verona 6, Milan 6, Sassuolo 4, Juventus 4, Atalanta 3*, Lazio 3*, Inter 3*, Benevento 3*, Fiorentina 3, Genoa 3, Roma 1, Cagliari 1, Udinese 0*, Bologna 0*, Parma 0*, Torino 0, Spezia 0*, Sampdoria 0, Crotone 0.

