Serie A, pari Inter ma allunga sul Milan: risultati e classifica aggiornata

Per i nerazzurri, a +10 sul Milan, lo Scudetto ora dista 8 punti

Dopo l'1-1 di Napoli, l'Inter si ripete anche a La Spezia: 1-1, pari, niente vittoria. Risultato che - a prima vista - può deludere: ma si tratta sempre di un punto in più tra quelli mancanti per l'aritmetico raggiungimento del sogno Scudetto. La cui corsa, oggi, si è accorciata di tre punti, vista la caduta del Milan in casa contro il Sassuolo. L'Inter sale a 76 punti, e sale a +10 sul Milan fermo a 66. Con 18 punti ancora a disposizione, ai nerazzurri ne mancano 8 per centrare l'obiettivo. Ecco quindi i risultati della 32esima giornata di Serie A e la classifica aggiornata.