LIVE – Segui Spezia-Inter in diretta su Passione Inter

Segui live Spezia Inter in diretta su Passione Inter: match valido come sfida della 32esima giornata del campionato di Serie A

Dopo il terremoto Superlega durato 48 ore e finito nel nulla, l'Inter torna a concentrarsi sul campo nell'infrasettimanale di questa sera contro lo Spezia. Dalle 20.45 la formazione di Antonio Conte cercherà di tornare subito alla vittoria dopo il pareggio dello scorso turno ottenuto al Diego Armando Maradona contro il Napoli, per cercare di riprendere la marcia e chiudere il prima possibile il discorso scudetto. Come sempre, potrete seguire la cronaca testuale di Spezia-Inter in diretta su Passione Inter dalle 20.45.