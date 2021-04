Spezia-Inter, Marotta (Sky): “Superlega morta per volere dei tifosi. Non mi dimetto”

Il dirigente davanti alle telecamere dopo il terremoto Superlega

Marotta ha dichiarato: "Questa iniziativa è stata portata avanti dai 12 club vista la difficoltà causata dal covid dove i costi sono aumentati e questo modello di calcio è un modello superato, bisognava trovare un possibilità per migliorare le risorse. Il calcio è a rischio default, gli stipendi sono il 69 % del fatturato e quindi questa situazione non garantisce stabilità e futuro ed era doveroso andare alla ricerca di un qualcosa che potesse cambiare questo modello".

LA VOCE DEI TIFOSI - "La possibilità di creare la competizione è naufragata perché sono stati sottovalutati alcuni aspetti importanti come la voce dei tifosi che è fondamentale nel mondo del calcio e poi anche le 6 inglesi hanno deciso di mollare per le loro giuste ragioni. Da ogni fatto che viene vissuto bisogna trarre delle lezioni. Se questo progetto è fallito è perché è stato fatto durante il percorso di creazione".

BUONA FEDE - "Questa operazione è stata condotta con riservatezza dalle proprietà e il management dell'Inter non è entrato direttamente e tutto si è consumato negli ultimi giorni. In un'azienda i compiti devono essere divisi, io e Antonello ci siamo concentrati sulle questioni quotidiane del club. La buona fede di questa azione è nata dal fatto che i proprietari volevano fare il bene dei propri club perché la situazione attuale del calcio è a rischio default come tutti i settori imprenditoriali dell'economia. Devono intervenire le istituzioni del calcio per creare un modello che dia stabilità. Negli ultimi sette anni Milan, Inter e Juve hanno investito un miliardo di euro. Oggi è impossibile investire questi soldi. Questo va a discapito dei giovani e della competitività".